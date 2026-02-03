Führerschein-Abnahmen im Lungau und im Pinzgau

Polizisten nahmen gestern, Montag, und am heutigen Dienstag zwei Autofahrern die Führerscheine ab. Dabei hatte ein Pinzgauer Drogen konsumiert, ein Rumäne drückte auf der A10 zu fest aufs Gaspedal.
Am Dienstagvormittag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrolle auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet von St. Michael durch. Dabei wurde ein 20-jähriger rumänischer Lenker mit 152 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.
Schon am Montagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife in Stuhlfelden einen Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Der 36-jährige Pinzgauer zeigte Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Der Mann wurde einem Arzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt.
Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wurden erstattet.
