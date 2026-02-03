Vorteilswelt
Rot-Kreuz-Machtkampf

Ex-Rettungskommandant blitzt vor Gericht ab

Salzburg
03.02.2026 18:45
Stefan Herbst kämpft weiter
Stefan Herbst kämpft weiter(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Rückschlag für Salzburgs früheren Landesrettungskommandanten, Etappensieg für das Rote Kreuz: Das Arbeits- und Sozialgericht wies nun die Klage auf Wiedereinstellung von Stefan Herbst ab. Denn: Man sei hierfür schlicht nicht zuständig. . . 

0 Kommentare

„Es ist bitter, kommt allerdings nicht ganz überraschend.“ Stefan Herbst, geschasster Landesrettungskommandant, bleibt weiter kämpferisch. Wie berichtet klagte am Salzburger Arbeits- und Sozialgericht auf Wiedereinstellung beim Roten Kreuz. Das Gericht hat sich jetzt für nicht zuständig erklärt. Denn: Herbst sei ein leitender Angestellter gewesen, er könne daher nicht am Arbeitsgericht auf Wiedereinstellung klagen.

Der Ex-Kommandant sieht das – wie berichtet – anders – er habe nichts alleine entscheiden können. „Wir gehen in Berufung“, kündigt Herbst an. Der Fall dürfte daher beim Oberlandesgericht Linz landen. Beim Roten Kreuz heißt es auf Anfrage kurz und knapp: „Wir nehmen das Urteil zu Kenntnis.“

Salzburg

