Ex-Rettungskommandant blitzt vor Gericht ab

„Es ist bitter, kommt allerdings nicht ganz überraschend.“ Stefan Herbst, geschasster Landesrettungskommandant, bleibt weiter kämpferisch. Wie berichtet klagte am Salzburger Arbeits- und Sozialgericht auf Wiedereinstellung beim Roten Kreuz. Das Gericht hat sich jetzt für nicht zuständig erklärt. Denn: Herbst sei ein leitender Angestellter gewesen, er könne daher nicht am Arbeitsgericht auf Wiedereinstellung klagen.