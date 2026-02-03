Salzburg fehlt noch ein echter Knipser

Ab Minute 19 agierte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch in Überzahl, hat sich über das ganze Spiel gesehen auch Chancen erarbeitet. Im Abschluss fehlte aber wie so oft die nötige Konsequenz. „Wir hätten uns das Leben einfacher machen können“, erkannte der Coach. Ein richtiger Knipser, wie einst Jonatan Soriano oder Munas Dabbur, fehlt in seinem Team. Karim Konate zeigte im Jahr 2026 mit zwei Treffern, dass er nach seinem Kreuzbandriss wieder auf dem Weg zu alter Stärke ist. Aber auch der Ivorer hätte ein- oder zweimal öfter netzen können.