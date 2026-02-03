Salzburg fehlt noch ein echter Knipser

Salzburg ist im Cup eine Runde weiter. Doch auch das Spiel im Lavanttal gegen den WAC hat gezeigt: Die Bullen haben Probleme bei der Chancenauswertung. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Kolland.
Eine Runde weiter, das ist in einer K. o.-Phase unterm Strich alles, was zählt. Salzburg hat dieses Ziel mit dem 1:0-Sieg beim WAC am Sonntag erreicht, ist nur noch zwei Erfolge vom ersten Cupsieg seit 2022 entfernt. Dass es im Lavanttal am Ende nur ein 1:0 wurde, war hausgemacht.
Ab Minute 19 agierte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch in Überzahl, hat sich über das ganze Spiel gesehen auch Chancen erarbeitet. Im Abschluss fehlte aber wie so oft die nötige Konsequenz. „Wir hätten uns das Leben einfacher machen können“, erkannte der Coach. Ein richtiger Knipser, wie einst Jonatan Soriano oder Munas Dabbur, fehlt in seinem Team. Karim Konate zeigte im Jahr 2026 mit zwei Treffern, dass er nach seinem Kreuzbandriss wieder auf dem Weg zu alter Stärke ist. Aber auch der Ivorer hätte ein- oder zweimal öfter netzen können.
Sturmpartner Edmund Baidoo ist mit seiner Schnelligkeit zwar gefährlich, vor dem Tor erweist sich der 20-Jährige aber nicht als Top-Torjäger. Der routinierte Karim Onisiwo präsentierte sich besser als in den Spielen davor, der 33-Jährige war an mehreren Angriffen beteiligt. Allerdings zeigte sich auch im Lavanttal: Onisiwo ist einfach kein Knipser. Selbiges gilt für Moussa Yeo, der gute Aktionen hat, aber vor dem Gehäuse meist zu ungestüm agiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.