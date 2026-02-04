Vorteilswelt
Mitten in der Nacht

Dach von Rohbau in Taxham stand in Flammen

Salzburg
04.02.2026 07:46
Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Mittwoch ausrücken.
Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Mittwoch ausrücken.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Weil das Dach eines Rohbaus im Salzburger Stadtteil Taxham in Flammen stand, rückte die Feuerwehr am Dienstag kurz vor Mitternacht aus. Dabei mussten Teile des Dachs abgetragen werden, um der Feuersbrunst Herr zu werden.

In der Siezenheimer Straße stand Dienstag Nacht das Dach eines Gebäudes, das noch im Bau ist, in Flammen. Die Berufsfeuerwehr stellte schnell fest, dass diese vom Dach des Hauses ausgingen.

Am Dach gingen spezielle Ziegel in Flammen auf.
Am Dach gingen spezielle Ziegel in Flammen auf.(Bild: Markus Tschepp)

Grund für den Brand sollen spezielle Holzbetonziegel gewesen sein, die bei Flämmarbeiten in Brand geraten waren. Die Floriani mussten Teile des Dachs abtragen, um die Flammen zu bändigen. Verletzt soll niemand worden sein. 

