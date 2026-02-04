Dach von Rohbau in Taxham stand in Flammen
Mitten in der Nacht
Weil das Dach eines Rohbaus im Salzburger Stadtteil Taxham in Flammen stand, rückte die Feuerwehr am Dienstag kurz vor Mitternacht aus. Dabei mussten Teile des Dachs abgetragen werden, um der Feuersbrunst Herr zu werden.
In der Siezenheimer Straße stand Dienstag Nacht das Dach eines Gebäudes, das noch im Bau ist, in Flammen. Die Berufsfeuerwehr stellte schnell fest, dass diese vom Dach des Hauses ausgingen.
Grund für den Brand sollen spezielle Holzbetonziegel gewesen sein, die bei Flämmarbeiten in Brand geraten waren. Die Floriani mussten Teile des Dachs abtragen, um die Flammen zu bändigen. Verletzt soll niemand worden sein.
