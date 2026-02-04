Darum müssen sogar Mistkübel angekettet werden

Drei aus sechs! LASK als Meistertipp hoch im Kurs
BUNDESLIGA-UMFRAGE
In der Wiener Innenstadt müssen sogar die silbernen Mülltonnen extra gesichert werden. Die „Krone“ fragte bei der Stadt nach, warum das nötig ist. Der Grund ist bedenklich wie erstaunlich.
Wer dieser Tage in der Innenstadt flaniert, hat es vielleicht schon entdeckt: Rund um den Stephansplatz samt Graben und Kärntner Straße sind die großen silbernen Mistkübel der MA 48 mit Ketten samt Vorhängeschloss an Laternenmasten fixiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.