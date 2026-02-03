Vorteilswelt
Debütroman

Schweizerin gewinnt Rauriser Literaturpreis

Salzburg
03.02.2026 10:52
„Walzer für Niemand“ ist das erste Buch von Sophie Hunger.
„Walzer für Niemand“ ist das erste Buch von Sophie Hunger.(Bild: Marikel Lahana)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bei den Rauriser Literaturtagen wird heuer Sophie Hunger mit dem Rauriser Literaturpreis ausgezeichnet. Die Schweizer Musikerin und Schriftstellerin wird für ihren Debütroman „Walzer für Niemand“ prämiert. 

Die Jury lobte „eine besondere Sogkraft aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Ausdrucksformen“ und verglich ihr Werk mit einem Walzer. In dem Roman geht es um eine Freundschaft zwischen einem Mädchen und ihrem Freund „Niemand“. 

