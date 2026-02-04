Drei aus sechs! LASK als Meistertipp hoch im Kurs

Am Freitag startet die Bundesliga in das Frühjahr – nach dem spannenden Herbst kündigt sich in den letzten fünf Runden des Grunddurchgangs ein dramatischer Kampf um die sechs Tickets für die Meistergruppe an. Die „Krone“ machte die Umfrage unter allen zwölf Kapitänen, fragte nach dem Kabinen-DJ, den Strafen-Spitzenreitern und Saisonzielen. Am Donnerstag folgt der zweite Teil mit den aktuellen Top Sechs!