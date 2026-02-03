Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Supermarkt

Pinzgauer Tourismusort hat wieder eine Post-Stelle

Salzburg
03.02.2026 22:00
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: Christian Stemper)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach einem halben Jahr ohne Poststelle hat die Gemeinde Saalbach-Hinterglemm wieder eine Anlaufstelle für den Brief- und Paketversand. Der einzige Post-Partner im gesamten Glemmtal wurde heute, Dienstag, in einem Supermarkt eröffnet.

0 Kommentare

Pakete verschicken, Geld überweisen oder Briefe abholen – das ist alles ab sofort wieder im Tourismusort Saalbach-Hinterglemm möglich. Seit Dienstag ist ein neuer Post-Partner im MPreis-Supermarkt in Saalbach offiziell in Betrieb.

Der langjährige Betreiber der Post-Partner-Stelle im Glemmtal zog sich im vergangenen Juli zurück. Seither mussten die Bewohner von Saalbach-Hinterglemm und Viehhofen nach Maishofen ausweichen, wollten sie eine wichtige Brief- oder Paketsendung aufgeben oder abholen.

Lesen Sie auch:
Ganz schön fit für „Tote“ sind Christine Gappmeyer (links) und Greta Sterdien.
Krone Plus Logo
„Leben sehr gerne“
Die Post erklärte zwei Salzburgerinnen für tot
28.08.2025
Bewohner verärgert
Shop sperrte zu – „Post verschickte keine Infos“
10.01.2026
Ärger ist riesig
Post verschlampt Infos zu Milliarden-Projekt
31.10.2024

Laut eigenen Angaben habe der einstige Post-Partner vom Versand sowie Empfang und der dafür erhaltenen Provision den Betrieb der Poststelle nicht mehr wirtschaftlich führen können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
178.765 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
150.527 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
120.201 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf