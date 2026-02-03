Pinzgauer Tourismusort hat wieder eine Post-Stelle

Nach einem halben Jahr ohne Poststelle hat die Gemeinde Saalbach-Hinterglemm wieder eine Anlaufstelle für den Brief- und Paketversand. Der einzige Post-Partner im gesamten Glemmtal wurde heute, Dienstag, in einem Supermarkt eröffnet.
Pakete verschicken, Geld überweisen oder Briefe abholen – das ist alles ab sofort wieder im Tourismusort Saalbach-Hinterglemm möglich. Seit Dienstag ist ein neuer Post-Partner im MPreis-Supermarkt in Saalbach offiziell in Betrieb.
Der langjährige Betreiber der Post-Partner-Stelle im Glemmtal zog sich im vergangenen Juli zurück. Seither mussten die Bewohner von Saalbach-Hinterglemm und Viehhofen nach Maishofen ausweichen, wollten sie eine wichtige Brief- oder Paketsendung aufgeben oder abholen.
Laut eigenen Angaben habe der einstige Post-Partner vom Versand sowie Empfang und der dafür erhaltenen Provision den Betrieb der Poststelle nicht mehr wirtschaftlich führen können.
