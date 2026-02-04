Pflegekräfte: Nun ist Indien neuer Hoffnungsmarkt

„Rascher Fortschritt im Beherrschen der deutschen Sprache, Berufserfahrung in einem Krankenhaus im Herkunftsland, hohe Motivation sowie Unterstützung beim Spracherwerb und bei der Integration durch den Arbeitgeber“ – so beschreibt Christina Grünauer-Leisenberger von der Kages die Erfolgsfaktoren für internationales Recruiting.