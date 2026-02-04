Dieser ÖFB-Legionär sucht Grundstück in Salzburg

Salzburg ist für viele Menschen ein sehr beliebter Wohnort. Patrick Wimmer hat hier geheiratet und sich ein Haus gekauft. Sein ÖFB-Nationalteamtrainer Ralf Rangnick wohnt in Obertrum. Auch ein weiterer ÖFB-Star befindet sich auf der Suche nach einem Grundstück.
Teamchef Ralf Rangnick wohnt in Obertrum, Wolfsburg-Legionär Patrick Wimmer hat in Salzburg ein Haus und außerdem hier seine Frau Sarah Janel geheiratet. Beide kommen nicht aus dem Bundesland, haben sich dennoch eine Beziehung zu Salzburg aufgebaut. Zu dem Duo könnte sich in Zukunft ein weiterer ÖFB-Star gesellen. Denn Leipzig-Spieler Christoph Baumgartner, wie Wimmer ein Niederösterreicher, ist aktuell auf Grundstückssuche im Salzburger Land.
Nach der Karriere wieder nach Österreich
Der 26-Jährige betonte in der Vergangenheit bereits des Öfteren, dass er mit seiner Frau Sandrine nach der Profikarriere nach Österreich zurückkehren möchte. Offenbar hat es den beiden Salzburg besonders angetan, obwohl das Ehepaar keinen Bezug zur Mozartstadt hat.
„Sandy“, wie Baumgartners Gattin auch genannt wird, weilte in diesen Tagen bereits in der Altstadt und genoss die Sonnenstrahlen.
Für Baumgartner steht indes die Vorbereitung auf die kommenden Spiele in Deutschland an. Nach seiner Gelbsperre gastiert er mit Leipzig am Sonntag beim 1. FC Köln, wo nach der 1:2-Pleite gegen Mainz ein Sieg Pflicht ist. Kommenden Mittwoch geht es für die Roten Bullen im Pokal bei Bayern München um den Einzug ins Halbfinale.
