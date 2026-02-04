Dieser ÖFB-Legionär sucht Grundstück in Salzburg

Teamchef Ralf Rangnick wohnt in Obertrum, Wolfsburg-Legionär Patrick Wimmer hat in Salzburg ein Haus und außerdem hier seine Frau Sarah Janel geheiratet. Beide kommen nicht aus dem Bundesland, haben sich dennoch eine Beziehung zu Salzburg aufgebaut. Zu dem Duo könnte sich in Zukunft ein weiterer ÖFB-Star gesellen. Denn Leipzig-Spieler Christoph Baumgartner, wie Wimmer ein Niederösterreicher, ist aktuell auf Grundstückssuche im Salzburger Land.