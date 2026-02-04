Vorteilswelt
Kampf gegen Hodenkrebs

Von der Chemotherapie zur doppelten Vaterfreude

Kärnten
04.02.2026 08:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit 22 Jahren erhielt der heute 29-jährige Dominik Schrittesser aus Althofen (Kärnten) die Schockdiagnose Hodenkrebs. Metastasen streuten bereits in Bauchraum und Lunge. Nach erfolgreicher Chemotherapie war jedoch unklar, ob der junge Mann jemals Vater werden kann ...

„Ich habe nie gesagt, dass ich Krebs habe, sondern einen Tumor. Krebs klingt einfach viel schlimmer – das war für meine Psyche eine Art Selbstschutz“, erzählt Dominik. Am 21. August 2019 suchte der damals 22-Jährige auf Anraten seiner Freundin einen Urologen auf.

