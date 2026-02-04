Von der Chemotherapie zur doppelten Vaterfreude

Drei aus sechs! LASK als Meistertipp hoch im Kurs
BUNDESLIGA-UMFRAGE
Mit 22 Jahren erhielt der heute 29-jährige Dominik Schrittesser aus Althofen (Kärnten) die Schockdiagnose Hodenkrebs. Metastasen streuten bereits in Bauchraum und Lunge. Nach erfolgreicher Chemotherapie war jedoch unklar, ob der junge Mann jemals Vater werden kann ...
„Ich habe nie gesagt, dass ich Krebs habe, sondern einen Tumor. Krebs klingt einfach viel schlimmer – das war für meine Psyche eine Art Selbstschutz“, erzählt Dominik. Am 21. August 2019 suchte der damals 22-Jährige auf Anraten seiner Freundin einen Urologen auf.
