Achtung! Sturm steckt in der Stürmer-Krise

„Wir haben aktuell niemanden im Kader, der durch die Liga fegt und uns 15 bis 20 Tore schießt.“ Das sagte kein aufgebrachter Sturm-Fan nach der aktuellen Torflaute der Sturm-Angreifer, sondern Neo-Trainer Fabio Ingolitsch nach dem Sieg in der Europa League gegen Brann (Nor). Es traf wieder kein Stürmer, sondern Spielmacher Kiteishvili. Wie so oft in dieser Saison. Sturm steckt in einer Stürmerkrise!