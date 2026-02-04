Achtung! Sturm steckt in der Stürmer-Krise

Drei aus sechs! LASK als Meistertipp hoch im Kurs
BUNDESLIGA-UMFRAGE
Wo sind nur die Tore, wo sind sie geblieben? Die Angreifer bei Meister Sturm kämpfen gegen die Torflaute. Kein Stürmer der Grazer hat in der laufenden Bundesliga-Saison mehr als drei Treffer erzielt. Wie Neo-Trainer Ingolitisch am Problem arbeitet und wie wichtig Spielmacher Otar Kiteishvili ist.
„Wir haben aktuell niemanden im Kader, der durch die Liga fegt und uns 15 bis 20 Tore schießt.“ Das sagte kein aufgebrachter Sturm-Fan nach der aktuellen Torflaute der Sturm-Angreifer, sondern Neo-Trainer Fabio Ingolitsch nach dem Sieg in der Europa League gegen Brann (Nor). Es traf wieder kein Stürmer, sondern Spielmacher Kiteishvili. Wie so oft in dieser Saison. Sturm steckt in einer Stürmerkrise!
