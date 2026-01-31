Neue Epstein-Details: Wird es Konsequenzen geben?

Seltsame Fotos des vermeintlichen Ex-Prinzen Andrew Windsor und Informationen zu Einladungen im Buckingham Palace machen die Runde. Auch die norwegische Kronprinzessin Mette‑Marit dürfte dem verurteilten Sexualstraftäter nahegestanden haben. Neben Vertretern der US-amerikanischen Regierung kommt weiters Elon Musk immer mehr in Bedrängnis. Letzterer schreibt in einer seiner E-Mails: „An welchem Tag oder Nacht findet die wildeste Party auf deiner Insel statt?“. Sogar bis nach Österreich ziehen sich die Spuren des Pädokriminellen.

Besonders sensationell sind die Hinweise auf Bill Gates Verstrickungen in den Skandal.