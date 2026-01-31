Neue Epstein-Details: Wird es Konsequenzen geben?

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Immer mehr brisante Details rund um die skandalösen Verstrickungen im Fall Epstein kommen ans Licht. Die Mächtigsten der Welt kommen durch Verbindungen zu dem Missbrauchstäter von Minderjährigen in Erklärungsnot. Denken Sie, dass es entsprechende Konsequenzen für alle Beteiligten geben wird? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Seltsame Fotos des vermeintlichen Ex-Prinzen Andrew Windsor und Informationen zu Einladungen im Buckingham Palace machen die Runde. Auch die norwegische Kronprinzessin Mette‑Marit dürfte dem verurteilten Sexualstraftäter nahegestanden haben. Neben Vertretern der US-amerikanischen Regierung kommt weiters Elon Musk immer mehr in Bedrängnis. Letzterer schreibt in einer seiner E-Mails: „An welchem Tag oder Nacht findet die wildeste Party auf deiner Insel statt?“. Sogar bis nach Österreich ziehen sich die Spuren des Pädokriminellen.
Besonders sensationell sind die Hinweise auf Bill Gates Verstrickungen in den Skandal.
Soll sich Geschlechtskrankheit zugezogen haben
Der Microsoft-Begründer habe nicht nur außereheliche Affären gehabt, sondern soll sich durch den Verkehr mit anderen Frauen mit einer Geschlechtskrankheit infiziert haben. Zur Behandlung notwendige Antibiotika erbat er laut den Veröffentlichungen von Epstein – und verabreichte sie heimlich seiner Frau! Hinweise zu Donald Trumps Beteiligungen an möglichem Missbrauch verschwanden mysteriöser Weise gleich wieder.
Denken Sie, dass es nun zu Konsequenzen für Beteiligte kommen wird? Wie konnte der Sexualstraftäter Ihrer Meinung so lange sein kriminelles Treiben fortführen und die mächtigsten Menschen der Welt in den Missbrauch miteinbeziehen? Welche Rolle spielten diese für die Geheimhaltung und welche Auswirkungen erwarten Sie gegebenenfalls? Welche Bedeutung schreiben Sie Donald Trump in der ganzen Sache zu und wie kann verhindert werden, dass derartige Straftaten durch Machtmissbrauch in den obersten Reihen verschleiert werden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
