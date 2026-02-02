Warum Autokran umstürzte, bleibt ein Mysterium

Es waren dramatische Szenen, die sich am 10. August 2025 auf einer Kreuzung der Wiener Straße in Linz-Ebelsberg abgespielt hatten. Kurz nach 6 Uhr früh war es an dem Sonntag dort zunächst zu einer schweren Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Eine unter Alkoholeinfluss stehende Lenkerin (35) aus Kremsmünster dürfte beim Abbiegen in die Traundorfer Straße das Rotlicht übersehen haben.