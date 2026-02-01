„Dort sind kurz zuvor noch unsere Gäste gesessen“

Nicht erster Vorfall

Damit hat Chen bereits Erfahrung, denn vor rund 15 Jahren krachte ein Betrunkener durch die Fassade – damals hatte das Gasthaus aber geschlossen. Die Ursache des Unfalls von Samstag ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Für Chen aber noch wichtiger: „Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Wir hatten einen Glücksengel.“