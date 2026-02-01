Vorteilswelt
Pkw in Lokal gekracht

„Dort sind kurz zuvor noch unsere Gäste gesessen“

Oberösterreich
01.02.2026 19:00
Am Unfallort bot sich ein Bild der Verwüstung
Am Unfallort bot sich ein Bild der Verwüstung
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Mehrere Gäste und Mitarbeiter eines Asia-Restaurants in Leonding hatten Samstagabend einen Schutzengel. Denn als ein Auto die Glasfassade des Lokals durchbrach, kamen die Anwesenden mit dem Schrecken davon. „Gott sei Dank ist nicht mehr passiert“, sagt auch Gastwirt Xiao Chen.

Dass bei einem spektakulären Unfall in Leonding am Samstagabend nicht mehr passiert ist, grenzt fast an ein Wunder. Denn eine 67-jährige Linzerin kam nach einer Kollision mit einem Kleintransporter mit ihrem Auto von der Welser Straße ab, überfuhr einen Gehweg und krachte letztlich in die Glasfassade eines Asia-Restaurants.

Gäste geschockt
„Die Gäste, die am Tisch vor dem Fenster gesessen sind, haben kurz davor bezahlt und waren schon weg. Glassplitter sind durchs halbe Restaurant geschleudert worden. Mich wundert, dass im Restaurant niemand verletzt wurde“, sagt Asia-Wirt Xiao Chen.

Lenkerin verletzt
Denn zum Unglückszeitpunkt waren noch mehrere Tische besetzt, nach dem ersten Schreck liefen Gäste durch das Loch in der Fassade nach draußen. Das Unfallauto wurde durch die Wucht des Anpralls zurückgeschleudert, die betagte Lenkerin kam mit leichten Blessuren ins Spital.

Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden.
Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden.

Fenster notdürftig verschlossen
„Unsere Gäste waren geschockt, haben aber auch Verständnis gezeigt. Als alle weg waren, haben wir mit dem Aufräumen begonnen und noch in der Nacht das kaputte Fenster mit Spanplatten verschlossen“, so Chen. Am Sonntag herrschte im Lokal schon wieder Betrieb, am Montag will der Betreiber mit der Versicherung in Verbindung treten.

Nicht erster Vorfall
Damit hat Chen bereits Erfahrung, denn vor rund 15 Jahren krachte ein Betrunkener durch die Fassade – damals hatte das Gasthaus aber geschlossen. Die Ursache des Unfalls von Samstag ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Für Chen aber noch wichtiger: „Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Wir hatten einen Glücksengel.“

Oberösterreich

