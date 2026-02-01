Herren-Abfahrt in Crans-Montana ab 11 Uhr LIVE

Eidgenossen wohl mit angezogener Handbremse

Die Schweizer Favoriten, die in der Vorsaison beim Heimrennen einen Dreifachsieg gefeiert hatten, hielten sich im Training offenbar zurück. Franjo von Allmen wurde 18., Marco Odermatt hatte als 29. bereits über zwei Sekunden Rückstand. Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni überstand einen Schreckmoment und wurde 33. Der Italiener geriet im oberen Teil in einen Fangzaun, wie einst Bode Miller in Kitzbühel rettete er sich aber mit einem Ski am Sicherheitsnetz entlangfahrend artistisch. ÖSV-Spitzenmann Kriechmayr und auch Raphael Haaser lassen den WM-Testlauf am Schauplatz der Silvester-Brandkatastrophe aus. Sie trainieren stattdessen in Saalbach für die Olympia-Bewerbe. Das erste Training in Bormio steht bereits kommenden Mittwoch auf dem Programm.