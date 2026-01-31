Auto verschüttet, Bereich großräumig gesperrt

Freitagabend geriet in Neusiedl am See plötzlich das Erdreich in Bewegung: Eine Stützmauer gab nach und ein Auto wurde unter den Massen begraben. Der Bereich ist derzeit großräumig gesperrt, Statiker prüfen die Lage. Die Bürgermeisterin appelliert eindringlich, die Gefahrenstellen zu meiden.
Am Freitagabend kam es im Bereich Ödes Haus, unterhalb der Volksschule am Tabor, zu einem Hangrutsch. Eine Stützmauer gab nach, Erd- und Gesteinsmassen lösten sich und rutschten talwärts. Dabei wurde auch ein abgestelltes Auto unter dem Erdreich begraben.
Keine Verletzten
Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Der betroffene Bereich wurde jedoch umgehend großräumig gesperrt. Die Kellergasse sowie die weiterführende Friedhofsgasse sind seither für den Verkehr nicht passierbar.
Gutachter und Statiker sind im Einsatz
Bürgermeisterin Elisabeth Böhm bestätigte, dass die Situation derzeit fachlich geprüft wird. „Der Bereich wird statisch untersucht. Erst danach kann entschieden werden, welche weiteren Maßnahmen notwendig sind“, erklärte sie gegenüber der „Krone“.
Nach Angaben der Stadtgemeinde kam es sowohl zum Einsturz eines Teils der Stützmauer als auch zu einem Hangrutsch. Gutachter und Statiker sind mit der Analyse des Untergrunds befasst, um die Stabilität des betroffenen Abschnitts zu beurteilen.
Bereich bleibt vorerst gesperrt, Bevölkerung soll Gefahrenstelle meiden
Die Absturzstelle bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Das Betreten ist ausdrücklich verboten. Die Gemeinde appelliert eindringlich an die Bevölkerung, die Absperrungen zu beachten und den Gefahrenbereich zu meiden. Wann die Sperren aufgehoben werden können, ist derzeit offen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.