Frontalcrash im Murtal: Pkw in Feld geschleudert

Rettungshubschrauber im Einsatz

Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen bei dem Unfall. Die 68-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der 49-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Judenburg gebracht. Die B114 war für die Dauer des Einsatzes bis etwa 13 Uhr gesperrt.