Frontalcrash im Murtal: Pkw in Feld geschleudert

Freitagmittag kollidierten zwei Pkw im Bezirk Murtal frontal miteinander. Eine 68-Jährige dürfte beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Beide Lenker wurden schwer verletzt.
Freitagmittag gegen 11.30 Uhr war eine 68-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit ihrem Pkw auf der B114 (Bezirk Murtal) in Richtung Hohentauern unterwegs. Bei einem Parkplatz wollte die Lenkerin nach links abbiegen, dürfte dabei aber einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Es kam zu einer Frontalkollision.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 49-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Murtal in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Pkw der 68-Jährigen kam auf dem Parkplatz zum Stillstand.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen bei dem Unfall. Die 68-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der 49-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Judenburg gebracht. Die B114 war für die Dauer des Einsatzes bis etwa 13 Uhr gesperrt.
Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang wurden aufgenommen.
