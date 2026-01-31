Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Lucky (zwölf Jahre) ist freundlich zu Menschen und kommt auch gut mit Hunden aus. Bedrängt werden möchte der sensible Rüde jedoch nicht. Damit er im zukünftigen Zuhause seinen Lebensabend genießen kann, sollte er dieses nicht mit Kindern teilen müssen. Für den lebhaften, einäugigen Vierbeiner wird ein ruhiges Zuhause außerhalb der Stadt bei geduldigen Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.