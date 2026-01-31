Tourismus jubelt über neues Rekordjahr

Winterwunder als Magnet

Zu den neuen Top-Werten trug unter anderem auch ein starker Dezember bei. Viele Nächtigungen wurden rund um die Thermen gezählt. Aber auch das Winterwunder in Mörbisch und das landesweite Winterwunder lockten in Summe rund 180.000 Besucher an. Von der Weihnachtskrippe auf der Seebühne profitierten vor allem die Landeshauptstadt, Rust und Mörbisch selbst – die Nächtigungszuwächse in diesen drei Gemeinden betrugen bis zu 26 Prozent.