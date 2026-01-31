Tourismus jubelt über neues Rekordjahr

Das Burgenland liegt beim Nächtigungszuwachs für das Jahr 2025 gleich hinter Wien. Die Freude ist groß: „Haben Geschichte geschrieben“
Diese Zahlen sorgen bei Burgenlands Touristikern – und möglicherweise auch bei den Kritikern – für Freude: Mit 3.379.461 Nächtigungen und einem Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist 2025 ein neuer historischer Rekord erzielt worden. Gleichzeitig gab es mit 1.245.665 Ankünften einen neuen Höchstwert. Das Burgenland liegt damit bei den prozentuellen Nächtigungszuwächsen am zweiten Platz hinter Wien.
„Strategie wirkt“
„2025 war ein Jahr, in dem wir Tourismusgeschichte geschrieben haben. Die neuen Rekordwerte beweisen, dass die Tourismus-Strategie wirkt“, so Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil. Auch Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel sieht eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Unsere Always-on-Strategie sorgt dafür, dass das Burgenland ganzjährig sichtbar ist und neue Zielgruppen erreicht.“
Gäste aus NÖ, Wien und Deutschland
Besonders aus Niederösterreich und Wien zieht es viele Gäste ins östlichste Bundesland. Bei den internationalen Herkunftsmärkten führt Deutschland mit großem Abstand.
Winterwunder als Magnet
Zu den neuen Top-Werten trug unter anderem auch ein starker Dezember bei. Viele Nächtigungen wurden rund um die Thermen gezählt. Aber auch das Winterwunder in Mörbisch und das landesweite Winterwunder lockten in Summe rund 180.000 Besucher an. Von der Weihnachtskrippe auf der Seebühne profitierten vor allem die Landeshauptstadt, Rust und Mörbisch selbst – die Nächtigungszuwächse in diesen drei Gemeinden betrugen bis zu 26 Prozent.
