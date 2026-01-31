19-Jähriger kracht im Rausch gegen Baum

Gegen 1 Uhr nachts verlor ein 19-jähriger Pkw-Lenker am Samstag auf der L41 in Wolfurt (Vorarlberg) die Kontrolle über sein Auto. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, der sich am linken Straßenrand befand.
Der junge Mann, der gemeinsam mit einem 20-jährigen Bekannten im Fahrzeug saß, wurde bei dem Unfall ebenso wie der Kollege verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden die Männer ins Dornbirner Stadtspital bzw. ins Landeskrankenhaus nach Bregenz gebracht.
Am Pkw entstand Totalschaden
Ein Alkotest, den die Polizei mit dem Lenker durchführte, fiel positiv aus. Der junge Mann dürfte seinen Führerschein also für längere Zeit nicht mehr sehen. Auch sein Auto hat nur mehr Schrottwert und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
