Keine Neuauflage der schleichenden Mehrbelastung

Die Staatsfinanzen sind in den vergangenen Jahren aus dem Ruder gelaufen. Nun muss das Budget saniert werden. Doch statt die hohen Ausgaben endlich zu senken, wird lieber an der Einnahmenschraube gedreht. Eine dieser Schrauben könnte, auch wenn der Finanzminister zuletzt etwas zurückruderte, die Wiedereinführung der kalten Progression sein.