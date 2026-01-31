ÖFB-Nachwuchs: Zsak geht, Stadler wechselt

„Nach 20 Jahren beim ÖFB als Nachwuchs-Teamchef sowie als Co-Trainer des Nationalteams, zieht sich Manfred Zsak im Einvernehmen mit dem ÖFB von den Nationalteams zurück“, heißt es am Samstagvormittag in einer Aussendung. Der 61-Jährige darf zu seinen Erfolgen das Erreichen der U17-EM-Endrunde mit zwei Jahrgängen verzeichnen. „Der österreichische Fußball war über Jahrzehnte mein berufliches Zuhause und ich werde ihm immer eng verbunden bleiben. Ich durfte als Trainer viele junge Spieler auf ihrem Weg begleiten und mit ihnen besondere Momente erleben. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, Raum für Neues zu schaffen. Dem ÖFB und allen Wegbegleitern wünsche ich weiterhin viel Erfolg“, lässt sich Zsak zum Abschied zitieren.