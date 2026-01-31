ÖFB-Nachwuchs: Zsak geht, Stadler wechselt

Neuerungen im ÖFB-Nachwuchs! Manfred Zsak hört auf, Vize-Weltmeister-Trainer Hermann Stadler übergibt den so erfolgreichen 2008er-Jahrgang an Oliver Lederer und übernimmt dafür das U16-Nationalteam.
„Nach 20 Jahren beim ÖFB als Nachwuchs-Teamchef sowie als Co-Trainer des Nationalteams, zieht sich Manfred Zsak im Einvernehmen mit dem ÖFB von den Nationalteams zurück“, heißt es am Samstagvormittag in einer Aussendung. Der 61-Jährige darf zu seinen Erfolgen das Erreichen der U17-EM-Endrunde mit zwei Jahrgängen verzeichnen. „Der österreichische Fußball war über Jahrzehnte mein berufliches Zuhause und ich werde ihm immer eng verbunden bleiben. Ich durfte als Trainer viele junge Spieler auf ihrem Weg begleiten und mit ihnen besondere Momente erleben. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, Raum für Neues zu schaffen. Dem ÖFB und allen Wegbegleitern wünsche ich weiterhin viel Erfolg“, lässt sich Zsak zum Abschied zitieren.
Lederer beerbt Stadler
Hermann Stadler darf sich seit Ende 2025 gar Vize-Weltmeister-Trainer nennen. Das Nationalteam des Jahrgangs 2008 übergibt er dennoch, und zwar an Oliver Lederer. Der Jahrgang ist im Frühjahr zwar noch als U18-Nationalteam geführt, steigt aber bereits im März in die Qualifikation zur UEFA U19 EURO 2027 ein, da der Quali-Modus geändert wurde. Dabei bekommen es die ÖFB-Talente beim Mini-Turnier der ersten Quali-Runde am ÖFB-Campus mit Deutschland, Israel und Bosnien-Herzegowina zu tun.
Stadler selbst bleibt beim ÖFB, agiert aber künftig als U16-Teamchef (Jahrgang 2001). Das Team steigt im Herbst als neues U17-Team in die Qualifikation zur UEFA U17 EURO 2027 ein und trifft dort beim Mini-Turnier der 1. Runde in Georgien auf die Gastgeber und Kasachstan.
