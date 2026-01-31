Burgenländer engagieren sich für grüne Zukunft

Großes Interesse

Heuer wurden insgesamt 37 Projekte eingereicht und von einer Fachjury bewertet. Der mit 2000 Euro dotierte erste Platz ging an den Neusiedler Verein „ZauberGarten“ für das Projekt „New Pannonian Style“. Ziel ist die Entwicklung einer neuen europäischen Gartenkultur, die mit trockenresistenten Pflanzen Antworten auf die Herausforderungen der Klimakrise bietet. Im Mittelpunkt steht die Aufwertung bisher karger oder wenig genutzter Flächen im Ortsgebiet, um weiterer Bodenversiegelung entgegenzuwirken und ökologische Rückzugsräume für Mensch und Natur zu schaffen. Der Einsatz standortangepasster Pflanzen reduziert den Wasserverbrauch und den Pflege- und Arbeitsaufwand. Derlei Versuchsflächen gibt es bereits in 20 burgenländischen Gemeinden.