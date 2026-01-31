Burgenländer engagieren sich für grüne Zukunft

Im Kulturzentrum in Mattersburg wurde gestern zum 20. Mal der Burgenländische Umweltpreis verliehen. Die Auszeichnung würdigt herausragende Projekte und Initiativen, die im Burgenland einen Beitrag zu Umwelt-, Natur- und Klimaschutz leisten.
„Umwelt- und Klimaschutz lebt vom Engagement der Menschen – im Alltag, in der Schule, im Verein oder im Unternehmen. Oft sind es gerade die kleineren Projekte, die zum Mitmachen motivieren“, sagt Vize-Landeshauptfrau und Grüne-Chefin Anja Haider-Wallner, die als Landesrätin für Naturschutz verantwortlich ist. Der Burgenländische Umweltpreis sei daher eine wichtige Auszeichnung, um innovative Projekte, mit denen die Öffentlichkeit für einen bewussten Umgang mit der Natur sensibilisiert wird, vor den Vorhang zu holen.
Der Preis ist ein Danke an alle, die sich als Einzelpersonen, in Vereinen oder Gemeinden dafür einsetzen, dass das Burgenland auch in Zukunft lebenswert bleibt.
Vize-Landeshauptfrau und Grüne-Chefin Anja Haider-Wallner
Bild: APA/HELMUT FOHRINGER
Großes Interesse
Heuer wurden insgesamt 37 Projekte eingereicht und von einer Fachjury bewertet. Der mit 2000 Euro dotierte erste Platz ging an den Neusiedler Verein „ZauberGarten“ für das Projekt „New Pannonian Style“. Ziel ist die Entwicklung einer neuen europäischen Gartenkultur, die mit trockenresistenten Pflanzen Antworten auf die Herausforderungen der Klimakrise bietet. Im Mittelpunkt steht die Aufwertung bisher karger oder wenig genutzter Flächen im Ortsgebiet, um weiterer Bodenversiegelung entgegenzuwirken und ökologische Rückzugsräume für Mensch und Natur zu schaffen. Der Einsatz standortangepasster Pflanzen reduziert den Wasserverbrauch und den Pflege- und Arbeitsaufwand. Derlei Versuchsflächen gibt es bereits in 20 burgenländischen Gemeinden.
Den zweiten Platz sicherte sich die Energiegemeinschaft Unterfrauenhaid eGen mit ihrem Projekt „Fernwärme Unterfrauenhaid“. Den dritten Platz teilen sich gleich drei Sieger: die Stadtgemeinde Neusiedl am See – für ihr Projekt „Natürlich nachhaltig“, die Young Caritas für ihre „Pfandraising“-Aktion und der Energie- und Umweltmanager Stephan Neuberger aus Hirm.
Erfolgreicher Auftakt
Er veranstaltete im Vorjahr Europas ersten großen Benefiz-Klimaschutzlauf und mobilisierte aus dem Stand heraus gleich 1500 Teilnehmer. Mit dem Lauf, an dem auch Promis wie Sänger Cesar Sampson, Schauspielerin Valerie Huber, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und jede Menge Kinder teilnahmen, wurden 12.120 Quadratmeter geschützte Bienenweiden und 9700 Quadratmeter geschützte Waldflächen gesichert. Außerdem kamen 8500 Euro für ein Klimaschutzprojekt im Südsudan und 1500 Euro für die Feuerwehrjugend zusammen.
„Am 26. September findet der Lauf zum zweiten Mal in der Prater Hauptallee in Wien statt. Unser Ziel: die Teilnehmerzahl verdoppeln! Diesmal kann man mit jedem zurückgelegten Kilometer einen Quadratmeter Regenwald in Costa Rica schützen. Anmeldungen sind ab Ende Februar unter www.viennaclimaterun.at möglich“, so Neuberger.
Auch die Jungen sind gefragt
Erstmals wurde auch ein Jugend-Umweltpreis vergeben. Ihn heimste die Jugend des Burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes für die Initiative „Bee-Wild“ ein. Dafür wurden im Vorjahr 5.000 Quadratmeter neue Blühflächen im gesamten Land geschaffen. Sie sind wertvolle Rückzugsaum für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber.
Die Spitzenwinzerin und Biodiversitätsbotschafterin Birgit Braunstein aus Purbach erhielt für ihr langjähriges Engagement den Ehrenpreis „Goldener Regenwurm.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.