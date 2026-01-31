Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umweltpreis vergeben

Burgenländer engagieren sich für grüne Zukunft

Burgenland
31.01.2026 11:00
Die nächste Umweltpreis-Preisverleihung kommt bestimmt! Bewerben dürfen sich Einzelpersonen ab ...
Die nächste Umweltpreis-Preisverleihung kommt bestimmt! Bewerben dürfen sich Einzelpersonen ab 18 Jahren, Gemeinden, Unternehmen, Umweltorganisationen, Vereine, Gruppen und Bildungseinrichtungen.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Im Kulturzentrum in Mattersburg wurde gestern zum 20. Mal der Burgenländische Umweltpreis verliehen. Die Auszeichnung würdigt herausragende Projekte und Initiativen, die im Burgenland einen Beitrag zu Umwelt-, Natur- und Klimaschutz leisten.

0 Kommentare

„Umwelt- und Klimaschutz lebt vom Engagement der Menschen – im Alltag, in der Schule, im Verein oder im Unternehmen. Oft sind es gerade die kleineren Projekte, die zum Mitmachen motivieren“, sagt Vize-Landeshauptfrau und Grüne-Chefin Anja Haider-Wallner, die als Landesrätin für Naturschutz verantwortlich ist. Der Burgenländische Umweltpreis sei daher eine wichtige Auszeichnung, um innovative Projekte, mit denen die Öffentlichkeit für einen bewussten Umgang mit der Natur sensibilisiert wird, vor den Vorhang zu holen.

Zitat Icon

Der Preis ist ein Danke an alle, die sich als Einzelpersonen, in Vereinen oder Gemeinden dafür einsetzen, dass das Burgenland auch in Zukunft lebenswert bleibt.

Vize-Landeshauptfrau und Grüne-Chefin Anja Haider-Wallner

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Großes Interesse
Heuer wurden insgesamt 37 Projekte eingereicht und von einer Fachjury bewertet. Der mit 2000 Euro dotierte erste Platz ging an den Neusiedler Verein „ZauberGarten“ für das Projekt „New Pannonian Style“. Ziel ist die Entwicklung einer neuen europäischen Gartenkultur, die mit trockenresistenten Pflanzen Antworten auf die Herausforderungen der Klimakrise bietet. Im Mittelpunkt steht die Aufwertung bisher karger oder wenig genutzter Flächen im Ortsgebiet, um weiterer Bodenversiegelung entgegenzuwirken und ökologische Rückzugsräume für Mensch und Natur zu schaffen. Der Einsatz standortangepasster Pflanzen reduziert den Wasserverbrauch und den Pflege- und Arbeitsaufwand. Derlei Versuchsflächen gibt es bereits in 20 burgenländischen Gemeinden.

Die YoungCaritas wurde für ihre soziale Pfandflaschen-Aktion geehrt.
Die YoungCaritas wurde für ihre soziale Pfandflaschen-Aktion geehrt.(Bild: Reinhard Judt)
So sehen strahlende Sieger aus: Elisabeth Wuketich vom „ZauberGarten“ und VP-Bürgermeister ...
So sehen strahlende Sieger aus: Elisabeth Wuketich vom „ZauberGarten“ und VP-Bürgermeister Thomas Niklos von der Energiegemeinschaft Unterfrauenhaid.(Bild: Reinhard Judt)

Den zweiten Platz sicherte sich die Energiegemeinschaft Unterfrauenhaid eGen mit ihrem Projekt „Fernwärme Unterfrauenhaid“. Den dritten Platz teilen sich gleich drei Sieger: die Stadtgemeinde Neusiedl am See – für ihr Projekt „Natürlich nachhaltig“, die Young Caritas für ihre „Pfandraising“-Aktion und der Energie- und Umweltmanager Stephan Neuberger aus Hirm.

Vize-Landeschefin Haider-Wallner mit „Climate Runner“ Stephan Neuberger und seiner Frau Theresa.
Vize-Landeschefin Haider-Wallner mit „Climate Runner“ Stephan Neuberger und seiner Frau Theresa.(Bild: Reinhard Judt)

Erfolgreicher Auftakt
Er veranstaltete im Vorjahr Europas ersten großen Benefiz-Klimaschutzlauf und mobilisierte aus dem Stand heraus gleich 1500 Teilnehmer. Mit dem Lauf, an dem auch Promis wie Sänger Cesar Sampson, Schauspielerin Valerie Huber, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und jede Menge Kinder teilnahmen, wurden 12.120 Quadratmeter geschützte Bienenweiden und 9700 Quadratmeter geschützte Waldflächen gesichert. Außerdem kamen 8500 Euro für ein Klimaschutzprojekt im Südsudan und 1500 Euro für die Feuerwehrjugend zusammen.

Mit dem „Vienna Climate Run“ hat der Burgenländer Stephan Neuberger ein Stück ...
Mit dem „Vienna Climate Run“ hat der Burgenländer Stephan Neuberger ein Stück Klimaschutzgeschichte geschrieben.(Bild: house of PHIRE/Thomas Schrempf)

„Am 26. September findet der Lauf zum zweiten Mal in der Prater Hauptallee in Wien statt. Unser Ziel: die Teilnehmerzahl verdoppeln! Diesmal kann man mit jedem zurückgelegten Kilometer einen Quadratmeter Regenwald in Costa Rica schützen. Anmeldungen sind ab Ende Februar unter www.viennaclimaterun.at möglich“, so Neuberger.

Auch die Jungen sind gefragt
Erstmals wurde auch ein Jugend-Umweltpreis vergeben. Ihn heimste die Jugend des Burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes für die Initiative „Bee-Wild“ ein. Dafür wurden im Vorjahr 5.000 Quadratmeter neue Blühflächen im gesamten Land geschaffen. Sie sind wertvolle Rückzugsaum für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber.

Die Feuerwehrjugend ist stolz auf sich. Auch Kindergärten und Schulen dürfen sich mit kreativen ...
Die Feuerwehrjugend ist stolz auf sich. Auch Kindergärten und Schulen dürfen sich mit kreativen Projekten bewerben.(Bild: Reinhard Judt)
Birgit Braunsteins Hof ist einer von nur drei GreenCare-Betrieben im Burgenland.
Birgit Braunsteins Hof ist einer von nur drei GreenCare-Betrieben im Burgenland.(Bild: Reinhard Judt)

Die Spitzenwinzerin und Biodiversitätsbotschafterin Birgit Braunstein aus Purbach erhielt für ihr langjähriges Engagement den Ehrenpreis „Goldener Regenwurm.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 3°
Symbol bedeckt
Güssing
1° / 4°
Symbol bedeckt
Mattersburg
0° / 3°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
1° / 3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
1° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
225.949 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
201.815 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
132.217 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Burgenland
Hangrutsch in Neusiedl
Auto verschüttet, Bereich großräumig gesperrt
Bilanz 2025
Tourismus jubelt über neues Rekordjahr
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Bitteres Aus für Billa
Ortschef verliert Kampf um ehemaligen Arbeitsplatz
Vienna-Abschied
„Pipo“ Schmidt stürmt künftig in Malta
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf