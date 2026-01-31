Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

87-Jährige ermordet:

Heim-Killer ist als Senioren-Schreck amtsbekannt

Wien
31.01.2026 10:00
In der noblen Seniorenresidenz in Döbling ging die Angst um.
In der noblen Seniorenresidenz in Döbling ging die Angst um.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Christoph Budin
Von Stefan Steinkogler und Christoph Budin

Er schleicht durch Pensionistenheime, sucht dort gezielt nach Senioren als leichte Opfer: Am 20. Jänner soll ein 61-jähriger vorbestrafter Türke in Döbling schließlich eine 87-Jährige qualvoll erstickt haben. Während er gefasst wurde, macht man sich im Heim Gedanken zum Thema Sicherheit.

0 Kommentare

Der Schock stand den Angestellten, Bewohnern und deren Angehörigen beim Lokalaugenschein der „Krone“ vor dem Seniorenheim Park Residenz Döbling am 20. Jänner noch ins Gesicht geschrieben. Stunden zuvor war eine der Bewohnerinnen der noblen Luxus-Pensionistenresidenz – die kleinsten Wohnungen mit 30 Quadratmetern Fläche und Betreuung sind ab 2000 Euro pro Monat zu haben – grauenhaft ermordet worden.

Die Senioren dürfen sich in Döbling frei bewegen. Dabei soll es auch bleiben.
Die Senioren dürfen sich in Döbling frei bewegen. Dabei soll es auch bleiben.(Bild: Imre Antal)

Mordopfer wurden drei Ringe in den Hals gestopft
Ein Pfleger war am helllichten Tag auf den Leichnam der Frau gestoßen. Zwar deutete erst äußerlich nichts auf ein Gewaltverbrechen hin. Dennoch veranlassten aufmerksame Ermittler eine Obduktion. Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung war klar: Die 87-jährige Österreicherin war qualvoll erstickt. Besonders gruselig: In Hals bzw. Rachen der Seniorin waren drei Ringe gestopft worden. Ob es sich dabei um eine düstere Botschaft des sadistischen Täters handelte, ist unklar.

Zitat Icon

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 61-jährigen Türken. Er wurde Freitagmorgen durch die WEGA festgenommen.

Wiens Polizeisprecher Markus Dittrich

Bild: LPD Wien/Elbe

Führte Videoüberwachung zum Tatverdächtigen?
Es wurde in alle Richtungen ermittelt – sowohl die Heimbewohner selbst als auch deren Angehörige und das gesamte Personal des Hauses konnten als mögliche Täter vorerst nicht ausgeschlossen werden. Videos der Überwachungskameras wurden ausgewertet, zusätzliche Sicherheitskräfte am Eingang als Verstärkung für den 24-Stunden-Portier postiert.

Security vor der Tür. Temporär, heißt es. Man will keine Sicherheits-Hochburg.
Security vor der Tür. Temporär, heißt es. Man will keine Sicherheits-Hochburg.(Bild: Imre Antal)

Verdächtiger schon einschlägig vorbestraft
Am Freitag kam es dann zum Knalleffekt in den Ermittlungen. Dem Landeskriminalamt gelang es, einen Türken (61) aus Penzing festzunehmen. Der Polizei ist er kein Unbekannter: Er gilt als Senioren-Schreck, fiel schon in der Vergangenheit mit Betrugshandlungen an Pensionisten auf und ist auch einschlägig vorbestraft. Aktuell wird der Verdächtige zum Mord im Seniorenheim befragt – aufgrund der „sensiblen Phase der Ermittlungen“ wollte Polizeisprecher Markus Dittrich keine weiteren Details verraten.

Zitat Icon

Man mietet bei uns eine Wohnung an und kann sich vollständig in Freiheit bewegen. Dem wollen und können wir keinen Riegel vorschieben.

Georg Gonano, Direktor der Park Residenz Döbling

Bild: Park Residenz Döbling

In der Park Residenz stellt sich nun die Frage nach der Sicherheit für die Senioren. Auch Direktor Georg Gonano ist das klar. Man habe zwischenzeitlich die Präsenz an der 24-Stunden-Rezeption, die als Anlaufstelle für die Bewohner gilt, verstärkt.

Lesen Sie auch:
87-Jährige erstickt
Killer in Wiener Heim hinterlässt Grusel-Botschaft
23.01.2026
Ermittlungen laufen
Mordalarm in Wiener Seniorenheim: 87-Jährige tot
22.01.2026

„Sicherheit immer auch Gratwanderung“
Der Haupteingang wird nun schon früher als üblich versperrt. „Eine Gratwanderung“, wie der Direktor der „Krone“ verrät. Die Senioren seien hier Mieter, dürften sich in Freiheit bewegen. Dem wolle man auch keinen Riegel vorschieben. Die Videoüberwachung, so Gonano, tat offensichtlich ihr Übriges, um den Verdächtigen auszuforschen. Indes setze man stark auf Gespräche mit den Bewohnern und dem Personal, um Sorgen zu nehmen. Eine Festung wolle man aus dem Heim dennoch nicht machen. Die Meldung, dass ein Verdächtiger gefasst worden ist, führte in der noblen Seniorenresidenz am Freitag jedenfalls zu einem ersten Aufatmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
0° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
222.131 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
191.004 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
131.667 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Wien
87-Jährige ermordet:
Heim-Killer ist als Senioren-Schreck amtsbekannt
Wiener Wirtschaftsball
Zwischen Tradition, Fortschritt und Wandel
Kunsthalle Wien
Kleidung als Ausdruck des politischen Widerstands
„Krone“-Kommentar
Was in Österreichs Asylpolitik alles falsch läuft
Krone Plus Logo
Gesetzes-Schlupfloch?
Geschäftemacher als „Obdachloser“ unangreifbar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf