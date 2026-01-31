Heim-Killer ist als Senioren-Schreck amtsbekannt

„Sicherheit immer auch Gratwanderung“

Der Haupteingang wird nun schon früher als üblich versperrt. „Eine Gratwanderung“, wie der Direktor der „Krone“ verrät. Die Senioren seien hier Mieter, dürften sich in Freiheit bewegen. Dem wolle man auch keinen Riegel vorschieben. Die Videoüberwachung, so Gonano, tat offensichtlich ihr Übriges, um den Verdächtigen auszuforschen. Indes setze man stark auf Gespräche mit den Bewohnern und dem Personal, um Sorgen zu nehmen. Eine Festung wolle man aus dem Heim dennoch nicht machen. Die Meldung, dass ein Verdächtiger gefasst worden ist, führte in der noblen Seniorenresidenz am Freitag jedenfalls zu einem ersten Aufatmen.