Ortschef verliert Kampf um ehemaligen Arbeitsplatz

Taxidienst als schwacher Trost für ältere Bevölkerung

Besonders schade sei es für die Bewohner des Betreubaren Wohnens in unmittelbarer Nähe. „Für viele von ihnen war die fußläufige Erreichbarkeit des Supermarktes ein entscheidender Grund für ihre Wohnwahl“, sagt der Ortschef.

Seitens des Unternehmens bleibt es aber dabei: der Betrieb der Filiale sei wirtschaftlich nicht mehr tragfähig, eine Schließung daher unumgänglich.