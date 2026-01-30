Nach fataler OP soll Gutachten Klarheit schaffen

Der Fall wirft viele Fragen auf. Im Vorjahr wurde einer 30-jährigen Mühlviertlerin (Oberösterreich) am Kepler Universitätsklinikum in Linz die Gebärmutter entfernt, nachdem es zuvor eine Krebsdiagnose gegeben hatte. Doch nach der Operation stellte sich heraus, dass die Frau doch nicht an Krebs erkrankt war. Die Gewebeprobe der Patientin war in der Pathologie des Klinikums kontaminiert worden.