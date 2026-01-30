Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gebärmutter entfernt

Nach fataler OP soll Gutachten Klarheit schaffen

Oberösterreich
30.01.2026 15:43
Die Vorgänge am Kepler Universitätsklinikum werden nun genau untersucht.
Die Vorgänge am Kepler Universitätsklinikum werden nun genau untersucht.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Jetzt kommt Bewegung in jenen tragischen Fall, bei dem einer 30-jährigen Frau die Gebärmutter vollständig entfernt wurde, obwohl sie kerngesund war. Ein unabhängiges Gutachten soll Klarheit schaffen, wie es zu einer falschen Krebsdiagnose kommen konnte.

0 Kommentare

Der Fall wirft viele Fragen auf. Im Vorjahr wurde einer 30-jährigen Mühlviertlerin (Oberösterreich) am Kepler Universitätsklinikum in Linz die Gebärmutter entfernt, nachdem es zuvor eine Krebsdiagnose gegeben hatte. Doch nach der Operation stellte sich heraus, dass die Frau doch nicht an Krebs erkrankt war. Die Gewebeprobe der Patientin war in der Pathologie des Klinikums kontaminiert worden. 

Die Frau wurde an die Patientenvertretung verwiesen, sie schaltete einen Anwalt ein. Das Klinikum sprach in der Folge von einem schicksalshaften Vorgang, solch eine Verschmutzung könne zu einem geringen Prozentsatz passieren.

Kontakt zu Anwalt gesucht
Nachdem der Fall publik wurde, reagiert nun die Krankenhausführung. Am Freitag kündigte man an, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben wird, um „eine externe objektive Beurteilung des Falles einzuholen und allfällige weitere Ableitungen für Prozesse und Qualitätssicherung vornehmen zu können“. Auch sei man bereits in Kontakt mit dem Anwalt der betroffenen Patientin getreten.

Lesen Sie auch:
Patientin Katharina Wolle: „Dachte, mich trifft der Schlag.“
Falsche Krebsdiagnose
Ärzte-Pfusch: „Haben mich lebenslang beschädigt“
27.01.2026
Krone Plus Logo
Gebärmutter entfernt
Nach fataler OP sucht Uniklinik jetzt das Gespräch
28.01.2026
Krone Plus Logo
Viele Ursachen
So fühlt sich ein Leben ohne Gebärmutter an
08.10.2024

„Unser Ziel ist es, so rasch wie möglich eine gemeinsame Lösung zu finden“, betonte das KUK. Seiner Mandantin biete man auch ein Gespräch und psychologische Unterstützung an. Selbstverständlich sei man bereit, einer etwaigen Empfehlung der Patientenanwaltschaft Folge zu leisten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
195.354 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
128.422 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Oberösterreich
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
104.503 mal gelesen
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Mehr Oberösterreich
Wegen NS-Parolen
Rieder Fußballfan (30) nach Attacken verurteilt
ÖFB-Cup im Ticker
Derby! LASK gegen Blau-Weiß Linz – ab 18 Uhr LIVE
Über die 1970er
Herbert Dutzler: Roman für die „Babyboomer“
Gebärmutter entfernt
Nach fataler OP soll Gutachten Klarheit schaffen
Oberbank Donauforum
Musikschule: Junge Talente glänzten auf der Bühne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf