Musikschule: Junge Talente glänzten auf der Bühne

Auch „virtuose“ Musik kann großen Spaß machen

Einen schwungvollen dritten Satz aus Mozarts Konzert für zwei Klaviere servierten die erst zwölfjährigen Ines Röbl und Moritz Schmuckermair, die mit sichtbarer Spielfreude überzeugten. Nora Gillesberger gestaltete den ersten Satz aus Elgars Cellokonzert mit viel Gefühl und musikalischer Tiefe.