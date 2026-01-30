Sieben Verletzte nach schwerem Unfall in Kurve

LIVE: Die Entscheidung? LASK macht das 3:2
Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos hat sich Freitagnachmittag in einem Kreuzungsbereich der B143 Hausruckstraße bei Hohenzell (OÖ) ereignet. Sieben Personen wurden verletzt, fünf davon schwer.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Polizei waren am Freitag kurz nach 16 Uhr in Hohenzell im Einsatz. Drei Fahrzeuge waren auch unbekannter Ursache in einem Kreuzungsbereich und einer leichten Kurve kollidiert.
Großaufgebot der Rettung
An der Einsatzstelle war dann zudem ein Großaufgebot an Rettungskräften mit sechs Rettungsfahrzeugen, dreier Notarzthubschrauber und dem Notarzteinsatzfahrzeug. Sieben Insassen wurden verletzt, fünf davon schwer. Die Straße war für mehr als zwei Stunden gesperrt.
