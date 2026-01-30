Sieben Verletzte nach schwerem Unfall in Kurve

Großaufgebot der Rettung

An der Einsatzstelle war dann zudem ein Großaufgebot an Rettungskräften mit sechs Rettungsfahrzeugen, dreier Notarzthubschrauber und dem Notarzteinsatzfahrzeug. Sieben Insassen wurden verletzt, fünf davon schwer. Die Straße war für mehr als zwei Stunden gesperrt.