Schwarzfahrer bedrohte Zugbegleiter mit Messer

Statt eines gültigen Fahrscheins zeigte ein 55-jähriger Rumäne einem Zugbegleiter in Oberösterreich ein nicht aufgeklapptes Taschenmesser vor. Der rief die Polizei zu Hilfe, doch als die Beamten den Droher kontrollieren wollten, verhielt sich sein Begleiter extrem aggressiv.
Am Donnerstag wurden drei Rumänen (40, 48, 55) in einem Zug Richtung Salzburg ohne gültige Fahrkarten angetroffen. Der Zugbegleiter untersagte dem Trio die Weiterfahrt, was aber einem 55-Jährigen nicht gefallen haben dürfte. Der Rumäne zeigte dem Schaffner ein nicht aufgeklapptes Taschenmesser, woraufhin der die Polizei verständigte.
Polizisten angegriffen
Als die Beamten das Trio am Bahnhof Vöcklabruck anhalten und kontrollieren wollten, rastete der 40-Jährige aus. Er verhielt sich extrem aggressiv, leistete massiven Widerstand und versuchte mehrfach, die Polizisten zu attackieren. Seine starke Alkoholisierung verhinderte, dass er einvernommen werden konnte.
40-Jähriger wird angezeigt
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurden die beiden Älteren entlassen, der 40-Jährige vorläufig festgenommen. Nachdem er seinen „Rausch“ auskuriert hatte, wurde er am Folgetag einvernommen und gab alles zu – Anzeige.
