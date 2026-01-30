Schwarzfahrer bedrohte Zugbegleiter mit Messer

Am Donnerstag wurden drei Rumänen (40, 48, 55) in einem Zug Richtung Salzburg ohne gültige Fahrkarten angetroffen. Der Zugbegleiter untersagte dem Trio die Weiterfahrt, was aber einem 55-Jährigen nicht gefallen haben dürfte. Der Rumäne zeigte dem Schaffner ein nicht aufgeklapptes Taschenmesser, woraufhin der die Polizei verständigte.