Nach Unfall mit Kind (12) einfach weiter gefahren

Zwei 12-Jährige überquerten am Freitag im Ortsgebiet von Niedergrafing (OÖ) eine Straße, als einer der Buben von Fahrzeug einer Frau getroffen wurde. Die Lenkerin erkundigte sich kurz, wie es dem Bub gehe und fuhr weiter. Weil das Kind aber verletzt ist, sucht die Polizei nun die Frau.
Am Freitag gegen 13.15 Uhr lenkte die bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin ihren Wagen im Ortsgebiet von Niedergrafing auf der L 531 Schartener Straße aus Richtung Scharten kommend in Fahrtrichtung Buchkirchen. Dann kam es zu einer Berührung mit einem 12-jährigen Burschen, der gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund die Fahrbahn überqueren wollte.
Schmerzen am Knie
Die Lenkerin hielt ihr Fahrzeug an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Buben, welcher angab, nicht verletzt zu sein. In weiterer Folge setzte sie ihre Fahrt in Richtung Buchkirchen fort. Später stellte sich heraus, dass der 12-Jährige Verletzungen im Bereich beider Knie erlitten hatte. Er musste ins Krankenhaus.
Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die beiden Kinder gaben an, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen orangefarbenen Pkw gehandelt habe, der von einer Frau gelenkt wurde.
Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise zur bislang unbekannten Lenkerin oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Krenglbach unter 059 133/4182-100 zu melden.
