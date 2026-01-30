Rieder Fußballfan (30) nach Attacken verurteilt

Wer Fan-Pickerl einer Gruppierung mit rechten Parolen überschmiert und im Internet eindeutige Nazifotos postet, der habe in der Fan-Kurve in Ried nichts zu suchen: „Eigentlich sind wir unpolitisch, aber mit einem solchen rechten Scheiß wollen wir nichts zu tun haben“, so der 30-jährige Angeklagte eingangs. Genau das hatte nämlich ein 17-Jähriger getan. Er wurde anschließend vom Angeklagten, der einer der führenden Köpfe der betreffenden Fangruppe ist, des Fanbereichs verwiesen.