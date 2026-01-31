„Freispruch“ für Polizist nach Schüssen auf Droher

Bewaffneter 61-Jähriger war von einem Beamten mit zwei Schüssen kampfunfähig gemacht worden. Der psychisch angeschlagene Mühlviertler soll es darauf angelegt haben, von einem Polizisten getötet zu werden. Die Staatsanwaltschaft ist nun überzeugt, dass der Waffengebrauch gerechtfertigt war. Sie stellte die Ermittlungen gegen den Schützen ein.