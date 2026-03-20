Frust am Boxenfunk: „Warum sagt mir das keiner?“

Schließlich stellte ein entnervter Verstappen die Frage: „Muss ich jetzt in Kurve 6 früher vom Gas oder nicht?“ – die Antwort seines Renningenieurs „Nein, nicht notwendig“, sorgte beim ehemaligen Weltmeister schließlich für Frust: Aber ich habe hier das halbe Rennen lang gelupft, wieso sagt mir das keiner?“ Am Ende musste Verstappen seinen Boliden sogar vorzeitig abstellen. Er und sein Team haben derzeit offenbar eine Menge Probleme zu beheben – auch in der Kommunikation.