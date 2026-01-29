Vorteilswelt
Ein Tor in 21 Spielen

Glasner-Klub bricht Transferrekord für Norweger

Fußball International
29.01.2026 19:13
Oliver Glasner bekommt einen neuen Stürmer.
Oliver Glasner bekommt einen neuen Stürmer.(Bild: EPA/DAVID CLIFF)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

Nur ein Tor in 21 Premier-League-Spielen und trotzdem ist er Oliver Glasners Crystal Palace knapp 60 Millionen wert. Sogar den internen Transferrekord bricht der Klub für den norwegischen Stürmer Jorgen Strand Larsen.

Die Transfersaga rund um Crystal Palace geht munter weiter. Nach dem Verkauf von Kapitän und Starspieler Marc Guehi zu Manchester City und dem möglichen Abgang von Stürmer Jean-Philippe Mateta zu Nottingham Forest hat der Glasner-Klub nun tief in die Tasche gegriffen. Den norwegischen Stürmer Jorgen Strand Larsen holt man vom Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers.

Jorgen Strand Larsen wird für Crystal Palace auf Torjagd gehen.
Jorgen Strand Larsen wird für Crystal Palace auf Torjagd gehen.(Bild: AP/Bradley Collyer)

14 Tore in vergangener Saison
In Topform befindet sich der 25-Jährige jedoch nicht. Nur ein Tor konnte Strand Larsen in der laufenden Saison erst erzielen. Knapp 60 Millionen wirken deswegen wohl auf den ersten Blick etwas üppig. Bei Crystal Palace hofft man wohl, dass der Norweger an die Leistungen der letzten Saison zurückfinden kann. Da erzielte der Stürmer nämlich 14 Premier-League-Treffer.

Zweiter Transferrekord
Mit der hohen Transferablöse bricht Crystal Palace nun schon zum zweiten Mal im laufenden Transferfenster die interne Rekordablöse. Erst vor wenigen Wochen verpflichtete man den walisischen Flügelstürmer Brennan Johnson vom Stadtrivalen Tottenham für 40 Millionen.

