Von Kuh am Kopf getroffen – Schweizerin pausiert

Kurioser Zwischenfall im Ski-Weltcup: Jasmina Suter ist von einer Kuh am Kopf getroffen worden. Für die Schweizerin könnte der Unfall sogar das Saisonfinale kosten.
Für Jasmina Suter ist die Weltcup-Saison möglicherweise früher als geplant zu Ende. Die Schweizerin verpasst das Saisonfinale der Skirennläuferinnen in Norwegen, auch wegen eines äußerst ungewöhnlichen Zwischenfalls. Wie die 30-Jährige selbst auf Instagram erklärte, wurde sie kurz vor dem Weltcup in Andorra von einer Kuh am Kopf getroffen.
„Ein kleines Update von meiner Seite. Kurz vor Andorra wurde ich von einer Kuh am Kopf getroffen“, schrieb Suter. „Es ist kein Witz.“
Saisonfinale verpasst
Die Speed-Spezialistin versuchte danach, rechtzeitig fit zu werden. Doch der Start beim Weltcupfinale ist für sie nun endgültig geplatzt. „Ich habe noch versucht, es zu den Weltcupfinals zu schaffen, aber leider hat es nicht geklappt“, erklärte Suter.
Stattdessen will sie ihrem Körper nun Zeit zur Erholung geben: „Mein Kopf braucht jetzt etwas Zeit, um sich zu erholen, also mache ich eine kleine Pause.“
Unfall im Stall passiert
Wie das Schweizer Portal „20 Minuten“ berichtete, bestätigte auch der Schweizer Skiverband den ungewöhnlichen Vorfall. Suter hatte demnach ihren Eltern im Stall geholfen, als eine Kuh sie plötzlich mit dem Fuß am Kopf traf.
Saisonende noch offen
Wie schwer die Verletzung ist, bleibt offen. Auch ob Suter die Saison damit vorzeitig beendet oder noch bei den Schweizer Meisterschaften startet, ist unklar. Am 9. April stehen in St. Moritz die Abfahrten der Frauen und Männer auf dem Programm, zwei Tage später folgen die Super-G-Rennen.
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