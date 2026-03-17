Von Kuh am Kopf getroffen – Schweizerin pausiert

Für Jasmina Suter ist die Weltcup-Saison möglicherweise früher als geplant zu Ende. Die Schweizerin verpasst das Saisonfinale der Skirennläuferinnen in Norwegen, auch wegen eines äußerst ungewöhnlichen Zwischenfalls. Wie die 30-Jährige selbst auf Instagram erklärte, wurde sie kurz vor dem Weltcup in Andorra von einer Kuh am Kopf getroffen.