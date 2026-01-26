Vorteilswelt
Sorgte für Totalsperre

Alarm wegen brennendem Pinzgauer im Arlbergtunnel

Tirol
26.01.2026 11:44
Der Arlbergtunnel musste am Montag kurzzeitig gesperrt werden.
Der Arlbergtunnel musste am Montag kurzzeitig gesperrt werden.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm am Montagvormittag im Arlbergtunnel – mit knapp 14 Kilometern die längste Straßenröhre Österreichs: Ein Pinzgauer geriet während der Fahrt in Brand und löste eine Totalsperre aus. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Der Lenker reagierte jedoch geistesgegenwärtig und konnte durch sein rasches Einschreiten Schlimmeres verhindern.

Kurz vor 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte via Leitstelle Tirol alarmiert. „Brand, Fahrzeug, Tunnel. S16 Richtung Zams“, lautete die Erstinfo. 

Der Arlbergtunnel musste aufgrund dessen gesperrt werden. Wie sich herausstellte, hat ein Pinzgauer-Geländewagen während der Fahrt durch die Röhre plötzlich zu rauchen bzw. brennen begonnen.

Lenker griff zum Feuerlöscher
„Der Lenker konnte das Fahrzeug in einer Pannenbucht abstellen und den Brand mittels Feuerlöscher selbst löschen“, schilderte Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl am späten Vormittag gegenüber der „Krone“.

Offenbar niemand verletzt
Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand offenbar bereits zur Gänze gelöscht. Durch sein rasches Einschreiten konnte der Lenker wohl Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Tunnelsperre konnte schlussendlich wieder aufgehoben werden.

