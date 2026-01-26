Alarm wegen brennendem Pinzgauer im Arlbergtunnel

Feueralarm am Montagvormittag im Arlbergtunnel – mit knapp 14 Kilometern die längste Straßenröhre Österreichs: Ein Pinzgauer geriet während der Fahrt in Brand und löste eine Totalsperre aus. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Der Lenker reagierte jedoch geistesgegenwärtig und konnte durch sein rasches Einschreiten Schlimmeres verhindern.