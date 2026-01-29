Vorteilswelt
Verrückte Szenen

CL: Diese tolle Geste ging mächtig nach hinten los

Champions League
29.01.2026 09:33
Brügge gratulierte Marseille etwas zu früh.
Brügge gratulierte Marseille etwas zu früh.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Diese schöne Geste ging mächtig nach hinten los: Am Mittwochabend gratulierte Club Brügge Gegner Olympique Marseille zum Einzug in die Champions-League-Play-offs. Eine Minute später waren die Franzosen jedoch ausgeschieden.

Olympique Marseille musste sich am letzten Gruppenspieltag Club Brügge mit 0:3 geschlagen geben. Während sich die Spieler auf dem Spielfeld die Hände schüttelten, war auf einem LED-Screen im Stadion zu lesen: „Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation, Marseille“.

Eine tolle Geste von Brügge – doch diese kam etwas zu früh!

Torwart-Tor kickt Marseille raus
Denn nur wenige Augenblicke später erzielte Anatolij Trubin in Lissabon das 4:2 gegen Real Madrid. Damit sicherte der Goalie in der letzten Aktion des Spiels Benfica den wichtigen Endrang 24, der gerade noch für die Play-offs reichte, und kickte Marseille raus.

Völlig verrückte Szenen in der Königsklasse – zum großen Leidweisen der Franzosen …

