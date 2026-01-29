CL: Diese tolle Geste ging mächtig nach hinten los

Torwart-Tor kickt Marseille raus

Denn nur wenige Augenblicke später erzielte Anatolij Trubin in Lissabon das 4:2 gegen Real Madrid. Damit sicherte der Goalie in der letzten Aktion des Spiels Benfica den wichtigen Endrang 24, der gerade noch für die Play-offs reichte, und kickte Marseille raus.