CL: Diese tolle Geste ging mächtig nach hinten los

Diese schöne Geste ging mächtig nach hinten los: Am Mittwochabend gratulierte Club Brügge Gegner Olympique Marseille zum Einzug in die Champions-League-Play-offs. Eine Minute später waren die Franzosen jedoch ausgeschieden.
Olympique Marseille musste sich am letzten Gruppenspieltag Club Brügge mit 0:3 geschlagen geben. Während sich die Spieler auf dem Spielfeld die Hände schüttelten, war auf einem LED-Screen im Stadion zu lesen: „Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation, Marseille“.
Eine tolle Geste von Brügge – doch diese kam etwas zu früh!
Torwart-Tor kickt Marseille raus
Denn nur wenige Augenblicke später erzielte Anatolij Trubin in Lissabon das 4:2 gegen Real Madrid. Damit sicherte der Goalie in der letzten Aktion des Spiels Benfica den wichtigen Endrang 24, der gerade noch für die Play-offs reichte, und kickte Marseille raus.
Völlig verrückte Szenen in der Königsklasse – zum großen Leidweisen der Franzosen …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.