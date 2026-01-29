Bayern-Star kurz vor Abgang? Jetzt spricht Freund

Steht Leon Goretzka kurz vor dem Abschied aus München? Jetzt äußert sich Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zur Personalie.
Leon Goretzka zeigt sich in der Spätphase seiner Profi-Karriere offen für einen erstmaligen Wechsel ins Ausland. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer in München aus. Spekuliert wird aktuell sogar über einen Winterwechsel.
So soll Atletico Madrid Interesse an einer Verpflichtung haben. Der spanische Topklub sucht Ersatz für Conor Gallagher, der vor zwei Wochen für rund 40 Millionen Euro zu Tottenham gewechselt war.
„Man kann nie etwas ausschließen“
„Der Leon ist ein wichtiger Spieler für uns, er hat auch viele Spiele für uns gemacht. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, da gibt es noch keine finale Entscheidung“, schildert Christoph Freund im Gespräch mit Sky.
Am Montag schließt jedenfalls das Transferfenster. „Man kann im Fußball nie etwas ganz ausschließen, aber aktuell ist er ein wichtiger Spieler von uns und darüber sind wir froh“, sagt Freund am Rande des 2:1-Sieges der Bayern in der Champions League gegen PSV Eindhoven.
