Baum-Aktivist wurde auf Baustelle festgenommen

Festnahme, weil aggressiv

„Es war eine brutale Festnahme. Er lag schon auf dem Boden und hat geschrien: ,Ihr verdreht’s mir das Handgelenk!’“, so eine der Gegnerinnen: „Das war unverhältnismäßig brutal. Es waren so viele Polizisten dort. Da hätte ja jeder zupacken und ihn sanft abtransportieren können.“ Bei der Polizei sorgen diese pädagogisch einfühlsamen Einsatz-Tipps für Stirnrunzeln: „Der Aktivist wurde festgenommen, weil er sich sehr aggressiv verhalten hat und trotz mehrmaliger Abmahnung nicht aufgehört hat. Aggressives Verhalten ist nebenbei auch ein Delikt“, betont Polizeisprecher Michael Babl.