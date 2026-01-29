Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Fußballerwahl

Hype um Kultverein: „Bei uns geht’s richtig rund!“

Fußball National
29.01.2026 07:04
(Bild: Austria Salzburg)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Markus Eichbauer, Klubmanager und Fan von Austria Salzburg, erklärt die Faszination des Kultvereins. Sorda und Schaider führen weiter unsere Wahl an.

0 Kommentare

Als 10-Jähriger infizierte sich Markus Eichbauer, den aber alle Max nennen, unheilbar mit dem Austria-Salzburg-Virus. Das war 2002. Seitdem hat der Halleiner mit seinem Freundeskreis kaum ein Spiel seines Herzensklubs verpasst. Sogar der Urlaub wird genau an den Spielplan angepasst: „Meine Freundin macht das seit über zehn Jahren mit.“

„Ich bin das Mädchen für alles“
Der Verein ist auch zu seinem Beruf geworden. Seit 2017 ist er Klubmanager: „Ich bin das Mädchen für alles. Meine Schwerpunkte sind aber Infrastruktur und Sponsoring. Wir haben den Klub mit Schulden übernommen. Heute sind wir längst schuldenfrei.“

Lesen Sie auch:
Vorjahressieger Guido Burgstaller (Fußballer des Jahres)
Zum 59. Mal
Die „Krone“-Fußballerwahl 2025: Stimmen Sie ab!
26.12.2025

Das liegt auch daran, dass die Fans viel im Klub helfen. Max erzählt: „Ganz viele haben auch beim Umbau des Stadions für die zweite Liga angepackt. Wir haben zum Beispiel den Rasen um einen halben Meter versetzen müssen. Das war ein viel größerer Aufwand, als wir gedacht hatten.“

Zweite Zwischenstand der 59. Wahl
Zweite Zwischenstand der 59. Wahl(Bild: „Krone)

Ebenfalls sehr tatkräftig sind die violetten Fans bei der „Krone“-Fußballerwahl. Beim zweiten Zwischenstand führen weiter Marinko Sorda (Fußballer des Jahres) und Christian Schaider (tipp3-Trainer des Jahres). Eichbauer lächelt dazu: „Im WhatsApp-Kanal des Klubs geht es richtig rund. Wir sind einfach eine riesige Familie mit einem extremen Zusammenhalt.“ Über Sorda sagt Max: „Er ist menschlich und sportlich der Hammer. Jeder feiert ihn. Marinko wird für mich immer eine Legende bleiben.“ Über Schaider meint er: „Allein, dass er eine SVAS-Tätowierung auf der Brust hat, sagt schon alles zu seiner Identifikation mit dem Klub.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
136.438 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
130.867 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.434 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Fußball National
„Krone“-Fußballerwahl
Hype um Kultverein: „Bei uns geht’s richtig rund!“
Krone Plus Logo
Heimische Cup-Helden
Die große Sehnsucht nach einem „Party-Platzsturm“
Krone Plus Logo
Talent muss warten
WAC sucht Abnehmer, Austria hat Camp-Sponsoren
Krone Plus Logo
Horvat vor Abgang
Was Sturm den Fans zum Abschied schenken möchte
Krone Plus Logo
Paul Scharner erklärt
„Norweger sind nicht nur Skifahrer und Langläufer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf