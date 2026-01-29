Hype um Kultverein: „Bei uns geht’s richtig rund!“

Ebenfalls sehr tatkräftig sind die violetten Fans bei der „Krone“-Fußballerwahl. Beim zweiten Zwischenstand führen weiter Marinko Sorda (Fußballer des Jahres) und Christian Schaider (tipp3-Trainer des Jahres). Eichbauer lächelt dazu: „Im WhatsApp-Kanal des Klubs geht es richtig rund. Wir sind einfach eine riesige Familie mit einem extremen Zusammenhalt.“ Über Sorda sagt Max: „Er ist menschlich und sportlich der Hammer. Jeder feiert ihn. Marinko wird für mich immer eine Legende bleiben.“ Über Schaider meint er: „Allein, dass er eine SVAS-Tätowierung auf der Brust hat, sagt schon alles zu seiner Identifikation mit dem Klub.“