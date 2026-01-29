Vorteilswelt
Spektakel in Schladming mit einem Schönheitsfehler

Ski Alpin
29.01.2026 06:37
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
Von Peter Moizi
Die Spannung vor Olympia in Italien steigt. Freitag in einer Woche werden die Winterspiele in Mailand und Cortina eröffnet, das Weltcup-Doppel in Schladming braucht sich in Bezug auf die Show, Stimmung und Inszenierung definitiv nicht zu verstecken. Die Steirer wissen, wie man große Rennen in der Skiwelt feiert. Nur Österreich blieb hier ohne Podestplatz – ein Schönheitsfehler!

In der Tenne, dem Epizentrum des Party-Wahnsinns, feierten die Sieger Loic Meillard und Henrik Kristoffersen ausgelassen nach ihren Erfolgen, die Videos auf unserer Instagram-Seite „sportkrone.at“ gehen viral.

Zeremonienmeister Sepp Spielbichler lotst seit knapp zwei Jahrzehnten die Skiasse vom Zielgelände direkt auf die Tanzfläche. Einzigartig im internationalen Sport.

Auf der Schaf-Alm diskutierten die Gäste beim Gipfeltreffen von Uniqa und der „Krone“ über die Aussichten bei Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich? „Bis zu 20“, lauteten die optimistischsten Antworten. Weil die rot-weiß-roten Hoffnungsträger in allen wichtigen Disziplinen und Bewerben Siege und Stockerlplätze holten, doch viele Ergebnis-Achterbahnfahrten geben Rätsel auf. Nur bei einem Thema waren sich alle Experten einig. Das Klassiker-Doppel mit Schladming nach Kitzbühel kostet zwar viel Kraft, doch die Werbung für Österreich und die positiven Vibes sind absolut goldwürdig.

