Spektakel in Schladming mit einem Schönheitsfehler

Auf der Schaf-Alm diskutierten die Gäste beim Gipfeltreffen von Uniqa und der „Krone“ über die Aussichten bei Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich? „Bis zu 20“, lauteten die optimistischsten Antworten. Weil die rot-weiß-roten Hoffnungsträger in allen wichtigen Disziplinen und Bewerben Siege und Stockerlplätze holten, doch viele Ergebnis-Achterbahnfahrten geben Rätsel auf. Nur bei einem Thema waren sich alle Experten einig. Das Klassiker-Doppel mit Schladming nach Kitzbühel kostet zwar viel Kraft, doch die Werbung für Österreich und die positiven Vibes sind absolut goldwürdig.