Umsatz im Vorjahr fast halbiert, dennoch Gewinn

Konzentration Motorradgeschäft

Das Eigenkapital betrug 385 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote stieg auf 24,3 Prozent, teilte das Unternehmen mimt. Die Nettoverschuldung sank auf 798 Mio. Euro. Ende 2025 hatte Bajaj Mobility 3782 Mitarbeiter. 2026 soll es durch die Konzentration auf das Motorrad-Kerngeschäft, „Effizienzsteigerung durch Kostenreduktion“ sowie eine „deutliche Umsatz- und Absatzsteigerung“ geben.