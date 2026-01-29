Vorteilswelt
Ex-Pierer Mobility

Umsatz im Vorjahr fast halbiert, dennoch Gewinn

Oberösterreich
29.01.2026 06:55
Das Filetstück von Bajaj Mobility ist KTM.
Das Filetstück von Bajaj Mobility ist KTM.(Bild: APA/MANFRED FESL)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, hat zwar 2025 fast die Hälfte des Umsatzes verloren. Dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber laut am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen einen Gewinn nach Steuern von 590 Mio. Euro ausweisen, wie Bajaj mitteilte.

Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Mrd. Euro verbucht. Der Umsatz ging um 46 Prozent auf 1 Mrd. Euro zurück. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf 748 Mio. Euro.

Lesen Sie auch:
Bei der KTM-Muttergesellschaft gibt es Änderungen.
Nach Inder-Übernahme
KTM-Mutter heißt jetzt offiziell Bajaj Mobility
13.01.2026
„Krone“ in Indien
Bajaj sagt „Ja“ zu KTM, aber der Sparstift kommt
19.11.2025

Konzentration Motorradgeschäft 
Das Eigenkapital betrug 385 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote stieg auf 24,3 Prozent, teilte das Unternehmen mimt. Die Nettoverschuldung sank auf 798 Mio. Euro. Ende 2025 hatte Bajaj Mobility 3782 Mitarbeiter. 2026 soll es durch die Konzentration auf das Motorrad-Kerngeschäft, „Effizienzsteigerung durch Kostenreduktion“ sowie eine „deutliche Umsatz- und Absatzsteigerung“ geben.

