„Würde gerne die Namen dieser Ar***löcher wissen“

Dass Trainer-Legende Bill Belickick nicht im ersten Anlauf in die Hall of Fame der NFL gewählt wurde, sorgt unter ehemaligen wie aktiven Spielern für große Empörung. Auch Ex-Coach Jimmy Johnson fluchte: „Ich würde gerne die Namen dieser Arschlöcher wissen, die nicht für ihn gestimmt haben ... Sie sind zu feige, um sich zu erkennen zu geben ...“