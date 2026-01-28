Düstere Prognose
Weltuntergangsuhr: „85 Sekunden vor Mitternacht“
Angesichts der instabilen Weltlage haben Wissenschafter die Zeiger der Weltuntergangsuhr erstmals auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Sie warnen vor einer globalen Katastrophe.
Der Bericht wirft politischen Entscheidungsträgern globales Führungsversagen vor: Statt Bedrohungen wirksam zu begegnen, verharren viele Regierungen in rhetorischer Eskalation, nationalismustreibenden Strategien und kurzsichtigen Politiken, die Risiken weiter erhöhen, so die Forscher des „Bulletin of the Atomic Scientists“ in Washington.
In den vergangenen Jahren waren die Zeiger der Uhr immer näher an Mitternacht herangerückt – von 100 Sekunden auf 90 und im vergangenen Jahr dann auf 89. Mit 85 Sekunden stehen die Zeiger nun so nah an Mitternacht wie noch nie zuvor in der Geschichte der „Weltuntergangsuhr“.
Dafür führen Forscher folgende Gründe an:
- Nukleare Spannungen zwischen großen Atommächten (Russland, China, USA) haben sich verschärft
- Internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollmechanismen sind erodiert, inklusive drohender Austritte und nicht erneuerter Verträge
- Klimakrise und unzureichende Maßnahmen zur Emissionsreduktion bleiben ungelöst
- Disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz und Biotechnologie bergen neue Risiken, die nicht ausreichend kontrolliert werden
Außerdem ist den Wissenschaftlern zufolge die Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder die selbst verschuldete Erderhitzung auslöscht, inzwischen so groß wie nie zuvor seit Erfindung der Uhr 1947.
Kein Orakel, schätzt Relationen ein
Sie betonen: Die Doomsday Clock ist kein technisches Orakel, sondern eine bewusste, symbolische Warnung vor realen Gefahren. Sie sagt nicht voraus, wann etwas passiert, sondern wie nah die Welt derzeit an mehreren miteinander verwobenen Risiken steht.
