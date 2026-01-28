Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Düstere Prognose

Weltuntergangsuhr: „85 Sekunden vor Mitternacht“

Ausland
28.01.2026 12:14
Die Doomsday Clock wurde auf 85 Sekunden vor Mitternacht gesetzt – so nah an einer symbolischen ...
Die Doomsday Clock wurde auf 85 Sekunden vor Mitternacht gesetzt – so nah an einer symbolischen globalen Katastrophe wie nie zuvor seit ihrer Einführung 1947. Der symbolische Stand der Uhr wird einmal im Jahr mitgeteilt. Im Bild: Bulletin Präsidentin Alexandra Bell(Bild: Jamie Christiani/Bulletin Of The Atomic Scientists)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Angesichts der instabilen Weltlage haben Wissenschafter die Zeiger der Weltuntergangsuhr erstmals auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Sie warnen vor einer globalen Katastrophe. 

0 Kommentare

Der Bericht wirft politischen Entscheidungsträgern globales Führungsversagen vor: Statt Bedrohungen wirksam zu begegnen, verharren viele Regierungen in rhetorischer Eskalation, nationalismustreibenden Strategien und kurzsichtigen Politiken, die Risiken weiter erhöhen, so die Forscher des „Bulletin of the Atomic Scientists“ in Washington.

In den vergangenen Jahren waren die Zeiger der Uhr immer näher an Mitternacht herangerückt – von 100 Sekunden auf 90 und im vergangenen Jahr dann auf 89. Mit 85 Sekunden stehen die Zeiger nun so nah an Mitternacht wie noch nie zuvor in der Geschichte der „Weltuntergangsuhr“.

Dafür führen Forscher folgende Gründe an:

  • Nukleare Spannungen zwischen großen Atommächten (Russland, China, USA) haben sich verschärft
  • Internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollmechanismen sind erodiert, inklusive drohender Austritte und nicht erneuerter Verträge
  • Klimakrise und unzureichende Maßnahmen zur Emissionsreduktion bleiben ungelöst
  • Disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz und Biotechnologie bergen neue Risiken, die nicht ausreichend kontrolliert werden

Außerdem ist den Wissenschaftlern zufolge die Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder die selbst verschuldete Erderhitzung auslöscht, inzwischen so groß wie nie zuvor seit Erfindung der Uhr 1947. 

Lesen Sie auch:
Laut „Risikobild 2026“ wird die Welt immer unsicherer und die Atomkriegsgefahr ist „sehr, sehr ...
Heeres-Risikoanalyse
Oberst warnt: Gefahr eines Atomkriegs „sehr groß“
26.01.2026
Parade zu Jubiläum
Nordkorea feiert sich und seine neue Nuklearwaffe
11.10.2025

Kein Orakel, schätzt Relationen ein
Sie betonen: Die Doomsday Clock ist kein technisches Orakel, sondern eine bewusste, symbolische Warnung vor realen Gefahren. Sie sagt nicht voraus, wann etwas passiert, sondern wie nah die Welt derzeit an mehreren miteinander verwobenen Risiken steht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf