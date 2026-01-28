Weltuntergangsuhr: „85 Sekunden vor Mitternacht“

Die Doomsday Clock wurde auf 85 Sekunden vor Mitternacht gesetzt – so nah an einer symbolischen globalen Katastrophe wie nie zuvor seit ihrer Einführung 1947. Der symbolische Stand der Uhr wird einmal im Jahr mitgeteilt. Im Bild: Bulletin Präsidentin Alexandra Bell (Bild: Jamie Christiani/Bulletin Of The Atomic Scientists)