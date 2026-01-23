US-Einwanderungsbehörde nimmt Bub (5) in Gewahrsam

Als Beamte sich dem Mann näherten, der ein Auto fuhr, sei er zu Fuß geflohen und habe sein Kind zurückgelassen. Eine Darstellung, die auch US-Vizepräsident JD Vance bei einem Besuch in Minneapolis teilte (siehe X-Beitrag oben). „Die Geschichte lautet also, dass die Einwanderungsbehörde einen Fünfjährigen in Gewahrsam genommen hat. Aber was hätten sie machen sollen? Hätten sie einen Fünfjährigen erfrieren lassen sollen?“