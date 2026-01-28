Großes Zittern und ein echter Babyboom beim VSV

Der VSV hat am heutigen Mittwoch in der Meisterschaft Wien zu Gast! Im Kampf um Platz zehn zählt für die Adler nur ein Sieg. In den Saisonduellen führen die Adler 2:1. „Wir haben nach der 1:4-Niederlage in Vorarlberg einiges gutzumachen. Wir werden uns voll reinwerfen“, sagt Thomas Vallant. Trainer Pierre Allard hatte zuletzt sogar den freien Montag gestrichen. „Wir müssen mental voll bereit sein.“
Keine Umfaller mehr darf sich der Elftplatzierte VSV leisten, wenn man in der Meisterschaft im Grunddurchgang unter die „Top 10“ will. Es sind nur noch neun Spiele im Grunddurchgang offen – Platz sieben und Rang elf trennen derzeit nur sechs Punkte. Am Mittwoch daheim gegen den Siebenten Wien zählen im Kampf um einen Platz im „Pre-Play-off“ nur drei Zähler.
Mannschaft und Trainer gefordert
Da sind Mannschaft und Trainer voll gefordert. Der Coach (holte vier Siege in 20 Spielen!) muss endlich einen Weg finden, dass sein System greift – das Team muss am Eis abliefern. Pierre Allard zeigte sich nach dem 1:4 in Vorarlberger erstmals nicht von seiner netten Seite – er verdonnerte die Truppe am freien Montag zum zweistündigen Videostudium.
„Wir haben die Fehler analysiert. Leider sind wir nach den ersten Gegentoren zerfallen. Wichtig ist, dass wir ab jetzt wieder hungrig sind und als Team auftreten.“ Sportchef Herbie Hohenberger: „Es gibt keine Ausreden mehr, ich will Herz und Einsatz sehen!“
Es gibt auch gute News
Aber es gibt an der Drau auch positive News – dank eines Babybooms. Thomas Vallant wurde ja 2024 Vater, Philipp Lindner und Felix Maxa (er bekam Zwillinge!) letztes Jahr – jetzt erblicken bald vier weitere kleine Adler das Licht der Welt. Bei Vallant ist es Ende Februar so weit – es wird wieder ein Bub.
Van Nes und Helewka erstmals Vater
Bei Goalie Joe Cannata steigt das freudige Ereignis im März. Nach zwei Mädchen darf er sich jetzt über einen Sohn freuen. Guus van Nes wird im Mai erstmals Papa eines Jungen, Adam Helewka dann im Juni. „Eltern zu werden ist etwas ganz Spezielles“, freut sich Vallant. „Ein unbeschreibliches Glücksgefühl.“ Glück könnten die Adler jetzt auch am Eis brauchen. . .
