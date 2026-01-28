Großes Zittern und ein echter Babyboom beim VSV

Der VSV hat am heutigen Mittwoch in der Meisterschaft Wien zu Gast! Im Kampf um Platz zehn zählt für die Adler nur ein Sieg. In den Saisonduellen führen die Adler 2:1. „Wir haben nach der 1:4-Niederlage in Vorarlberg einiges gutzumachen. Wir werden uns voll reinwerfen“, sagt Thomas Vallant. Trainer Pierre Allard hatte zuletzt sogar den freien Montag gestrichen. „Wir müssen mental voll bereit sein.“