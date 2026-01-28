Tenne: Meillard und Franzosen lassen‘s krachen

„Wie Marco“

Nun ist er auch bei den „Großen“ endgültig angekommen – auf der Streif in Kitzbühel fuhr er im Super-G auf Rang 14, legte Tag darauf Platz 12 in der Abfahrt nach. Und nun raste er auf der Planai als Dritter im Riesentorlauf erstmals auf das Podest. „Ich habe“, bekräftigt der 22-Jährige aus Courchevel, „keine Lieblingsdisziplin, möchte in meiner Karriere alle drei fahren – wie Marco.“ Besagter Odermatt brauchte übrigens 35 Rennen für sein erstes „Stockerl“, bei Cannaferina war es das 21.