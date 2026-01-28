Tenne: Meillard und Franzosen lassen‘s krachen

Von der Ski- direkt auf die Party-Piste! In der Schladminger Kult-Disco „Tenne“ ließen es die Riesenslalom-Artisten, darunter Sieger Loic Meillard und speziell das französische Team um Podest-Debütant Alban Elezi Cannaferina, ordentlich krachen (siehe auch Instagram-Video unten).
Feste gehören gefeiert, wie sie fallen. Dachte sich auch Alban Elezi Cannaferina, der direkt nach der Siegerehrung im Schladminger Party-Tempel Tenne vorbeikam, es samt französischen Kollegen bis tief in die Nacht krachen ließ – im Rennanzug, versteht sich. „Allez, les Blues“! „Die Franzosen“, so hört man im Zirkus seit einiger Zeit, „haben da wieder einen“. Der vor drei Jahren bei der Junioren-WM in St. Anton zu Riesentorlauf-Gold fuhr – als erster seines Landes seit einem gewissen Alexis Pinturault.
Die „Krone“ war bei der After-Race-Party in der Tenne hautnah dabei und fing diese Schnipsel ein:
„Wie Marco“
Nun ist er auch bei den „Großen“ endgültig angekommen – auf der Streif in Kitzbühel fuhr er im Super-G auf Rang 14, legte Tag darauf Platz 12 in der Abfahrt nach. Und nun raste er auf der Planai als Dritter im Riesentorlauf erstmals auf das Podest. „Ich habe“, bekräftigt der 22-Jährige aus Courchevel, „keine Lieblingsdisziplin, möchte in meiner Karriere alle drei fahren – wie Marco.“ Besagter Odermatt brauchte übrigens 35 Rennen für sein erstes „Stockerl“, bei Cannaferina war es das 21.
Dabei hatten ihm seine Eltern eigentlich einen anderen Sport in die Wiege gelegt: Ringen! Papa Adnan, der kosovarische Wurzeln hat und in Skopje geboren wurde, war mehrfacher Staatsmeister Jugoslawiens, Mama Agnès gewann Bronze bei der EM 1993.
