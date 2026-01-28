400 Kilogramm Heroin im Hamburger Hafen entdeckt

Durchsuchungen in mehreren Wohn- und Geschäftsräumen

Nach intensiven Ermittlungen durchsuchten Zollfahnder am 21. Jänner mehrere Wohn- und Geschäftsräume in Bremen, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck. Dabei seien elektronische Beweismittel sichergestellt worden, die nun ausgewertet würden, hieß es weiter. Die Ermittlungen erfolgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen. „Der bisherige Ermittlungserfolg ist ein bedeutender Schlag gegen die Organisierte Kriminalität und zeigt eindrucksvoll das erfolgreiche Wirken des deutschen Zolls im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalitätsbekämpfung auf“, sagte der Leiter des Zollkriminalamtes in Köln, Tino Igelmann.