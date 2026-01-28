Van der Bellen: „Ich wünsche euch viel Glück!“

Sport und seine Spitzenathletinnen und Athleten können als Vorbild dienen. „Wenn wir beim sportlichen Kräftemessen, selbst im direkten Gegeneinander ein Miteinander finden können, dann können wir es überall. Sie verkörpern diesen Olympischen Gedanken, wie man gemeinsame Regeln beachtet, wie man respektvoll miteinander umgeht, egal welche Flagge man selbst oder das Gegenüber auf dem Sportanzug trägt. Da sind Sie Vorbilder, Vorbilder im Sport, als Menschen, als Gemeinschaft“, sagte Van der Bellen, der ebenso wie Bundeskanzler Christian Stocker per Handschlag jeden anwesenden Sportler verabschiedete. „Ich wünsche Ihnen eine unvergessliche Zeit. Lassen Sie den Stolz zu, solche Momente sind flüchtig.“